ЦБ ответил на критику запрета крипты. И напомнил о валютной ипотеке

В ЦБ прокомментировали критику позиции о запрете криптовалют. Регулятор считает, что риски нужно купировать заранее. И сравнил крипту с валютной ипотекой.
Вот какие тезисы привел ЦБ:
- россияне продают больше криптовалюты, чем покупают — значит они ее сами добывают;
- распространение криптовалют ведет к формированию параллельной банковской системы;
- покупка криптовалют — вывод капитала из экономики.
Пока, по мнению регцлятора, объем операций россиян с криптой невелик. Но есть тенденция, что он увеличится, а значит нужно ограничить накопление рисков
«Можно также провести параллель с ситуацией с валютным кредитованием граждан. Несмотря на то, что доля валютных ипотечных кредитов не превышала 2%, это стало социально значимым вопросом. Чтобы не допустить подобную ситуацию на криптовалютном рынке, мы стремимся действовать своевременно», — говорится в комментарии Центробанка.Цитата по Forbes.
Вот что на «Клерке» писали по критике ЦБ:
- Тотальный запрет криптовалют в России уничтожит только легальные проекты, считает Дуров.
- Мнение: криптовалюты также легко контролировать, как и цифровой рубль. Их не нужно запрещать.
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