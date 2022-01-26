ЦБ ответил на критику запрета крипты. И напомнил о валютной ипотеке

В ЦБ прокомментировали критику позиции о запрете криптовалют. Регулятор считает, что риски нужно купировать заранее. И сравнил крипту с валютной ипотекой.

Вот какие тезисы привел ЦБ:

россияне продают больше криптовалюты, чем покупают — значит они ее сами добывают;

распространение криптовалют ведет к формированию параллельной банковской системы;

покупка криптовалют — вывод капитала из экономики.

В ЦБ считают, что лучше вкладывать деньги в депозиты, акции и облигации нашей страны, чем в криптовалюты, которые обслуживают в том числе нелегальные платежи.

Пока, по мнению регцлятора, объем операций россиян с криптой невелик. Но есть тенденция, что он увеличится, а значит нужно ограничить накопление рисков

«Можно также провести параллель с ситуацией с валютным кредитованием граждан. Несмотря на то, что доля валютных ипотечных кредитов не превышала 2%, это стало социально значимым вопросом. Чтобы не допустить подобную ситуацию на криптовалютном рынке, мы стремимся действовать своевременно», — говорится в комментарии Центробанка.

Цитата по Forbes

Вот что на «Клерке» писали по критике ЦБ: