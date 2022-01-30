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Сдавать декларации можно бесплатно через сайт ФНС

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Рубрика Электронная отчетность
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Чтобы сдавать отчетность электронно, не обязательно заключать договор с оператором ЭДО. Отправить отчет можно не по ТКС, а через сайт ФНС. Правда, для НДС такой способ не годится.

Сервис ФНС по сдаче отчетности.

Такой способ сдачи — это пилотный проект. Отправить можно как налоговую отчетность (кроме НДС), так и баланс.

Причем для бухотчетности такой способ сдачи с 2022 года конкретно прописан в законе.

Компании с численность от 100 человек и уполномоченные представители этот способ использовать не могут. Они должны сдавать отчеты по ТКС.

Сам сервис бесплатный, электронную подпись тоже можно бесплатно оформить в ИФНС. Программу для формирования отчетности также можно бесплатно скачать с сайта ФНС.

А вот криптозащита — уже за счет налогоплательщика.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕА-2-26/45@ от 17.01.2022.

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