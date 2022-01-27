🐟 Соленую селедку будут маркировать

С 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдет эксперимент по маркировке рыбной продукции в упаковке.
Проект опубликован на федеральном портале.
Живую и свежую рыбу маркировать не будут.
Вот перечень для маркировки:Еще с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года вводят маркировку на корма для животных (кроме сельскохозяйственных).
- рыбные консервы;
- рыбная икра;
- готовые или консервированные ракообразные, моллюски;
- рыба соленая или в рассоле;
- рыба копченая;
- ракообразные и моллюски соленые или в рассоле.
Кроме того, скоро стартуют и другие эксперименты по маркировке — по алкоголю и мясу, овощам и фруктам. О них мы рассказывали здесь.
Смотрите в таблице, когда и что начнут маркировать (пока добровольно):
Дата начала эксперимента
Дата завершения эксперимента
Что будут маркировать
1 апреля 2022 года
28 февраля 2023 года
Рыбная продукция
1 мая 2022 года
28 февраля 2023 года
Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов
1 мая 2022 года
28 февраля 2023 года
Корма для животных
1 июня 2022 года
31 августа 2023 года
Алкоголь
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