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🐟 Соленую селедку будут маркировать

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Рубрика Маркировка товаров
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С 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдет эксперимент по маркировке рыбной продукции в упаковке.

Проект опубликован на федеральном портале.

Живую и свежую рыбу маркировать не будут.

Вот перечень для маркировки:

  • рыбные консервы;
  • рыбная икра;
  • готовые или консервированные ракообразные, моллюски;
  • рыба соленая или в рассоле;
  • рыба копченая;
  • ракообразные и моллюски соленые или в рассоле.
Еще с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года вводят маркировку на корма для животных (кроме сельскохозяйственных).

Кроме того, скоро стартуют и другие эксперименты по маркировке — по алкоголю и мясу, овощам и фруктам. О них мы рассказывали здесь.

Смотрите в таблице, когда и что начнут маркировать (пока добровольно):

Дата начала эксперимента

Дата завершения эксперимента

Что будут маркировать

1 апреля 2022 года

28 февраля 2023 года

Рыбная продукция

1 мая 2022 года

28 февраля 2023 года

Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов

1 мая 2022 года

28 февраля 2023 года

Корма для животных

1 июня 2022 года

31 августа 2023 года

Алкоголь

 

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