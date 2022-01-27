🐟 Соленую селедку будут маркировать

С 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдет эксперимент по маркировке рыбной продукции в упаковке.

Проект опубликован на федеральном портале.

Живую и свежую рыбу маркировать не будут.

Вот перечень для маркировки: рыбные консервы;

рыбная икра;

готовые или консервированные ракообразные, моллюски;

рыба соленая или в рассоле;

рыба копченая;

ракообразные и моллюски соленые или в рассоле.

Кроме того, скоро стартуют и другие эксперименты по маркировке — по алкоголю и мясу, овощам и фруктам. О них мы рассказывали здесь.

Смотрите в таблице, когда и что начнут маркировать (пока добровольно):

Дата начала эксперимента Дата завершения эксперимента Что будут маркировать 1 апреля 2022 года 28 февраля 2023 года Рыбная продукция 1 мая 2022 года 28 февраля 2023 года Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов 1 мая 2022 года 28 февраля 2023 года Корма для животных 1 июня 2022 года 31 августа 2023 года Алкоголь