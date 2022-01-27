«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» будут передавать данные пользователей силовикам

Сервисы от «Яндекса» по оказанию услуг внесли в реестр организаторов распространения информации. В их числе «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Микромобильность».

Сервисы, попавшие в этот реестр, должны собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять их силовикам по запросу на основании положений «пакета Яровой»

«Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов Яндекс Go, Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки в реестр организаторов распространения информации, и в соответствии с законом, обязаны его исполнить», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В списке уже есть и другие сервисы «Яндекса». Так, в 2014 году туда попали «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг».

По материалам «Новой газеты».