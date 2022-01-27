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Как бухгалтеру освоить госзакупки

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Рубрика Госзакупки
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У бухгалтеров небольших компаний и предпринимателей стала востребованной тема госзакупок. Государство даже проводит отдельные тендеры с условием, что поставщик должен быть строго из малого бизнеса.

Предприниматели видят потенциал в госзакупках, но останавливает сложная процедура подготовки документов.

Поэтому в Центре обучения «Клерка» открыт набор на курс по госзакупкам, адаптированный специально для бухгалтеров и предпринимателей.

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