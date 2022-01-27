Как бухгалтеру освоить госзакупки

У бухгалтеров небольших компаний и предпринимателей стала востребованной тема госзакупок. Государство даже проводит отдельные тендеры с условием, что поставщик должен быть строго из малого бизнеса.
Предприниматели видят потенциал в госзакупках, но останавливает сложная процедура подготовки документов.
Поэтому в Центре обучения «Клерка» открыт набор на курс по госзакупкам, адаптированный специально для бухгалтеров и предпринимателей.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.