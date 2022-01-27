Главбухов заставляют подбирать персонал

К тому, что бухгалтерам приходится еще и вести учет кадров, они уже привыкли. Но чтобы оформить прием на работу нового сотрудника, его еще нужно найти. А кто будет искать, собеседовать, вводить в курс дела? Этим тоже приходится заниматься главбухам.
Своим опытом в роли эйчара поделилась участница нашего форума.
Уже несколько кандидатов, которые прошли собеседование, исчезали с горизонта после первого дня стажировки.
Главбух ищет нового сотрудника, проводит собеседование, целый день тратит на то, чтобы рассказать человеку, как и что надо делать. А на следующий день все результаты ее труда обнуляются — человек просто не приходит на работу без объяснения причин.
Кто виноват и что делать? Главбух ждет лайфхаков.
Участники обсуждения заподозрили, что люди неспроста так реагируют на вакансию. Возможно, что-то им недоговаривают на собеседовании, но в первый же день стажировки правда всплывает наружу.
Кроме того, высказали и другие предположения
Возможно коллеги отговаривают новичка, убеждают его, что вакансия ему не подходит.
Может быть человека отталкивает отсутствие работы и внимания в первый день:
пришел — ни стола, ни документов, ни работы, никто «привет» не сказал, посидел на стульчике денек и пошел в другое место.
А вы что думаете по этому поводу?
Обсуждение идет в теме форума «Подбор персонала».
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