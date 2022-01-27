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Главбухов заставляют подбирать персонал

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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К тому, что бухгалтерам приходится еще и вести учет кадров, они уже привыкли. Но чтобы оформить прием на работу нового сотрудника, его еще нужно найти. А кто будет искать, собеседовать, вводить в курс дела? Этим тоже приходится заниматься главбухам.

Своим опытом в роли эйчара поделилась участница нашего форума.

Уже несколько кандидатов, которые прошли собеседование, исчезали с горизонта после первого дня стажировки.

Главбух ищет нового сотрудника, проводит собеседование, целый день тратит на то, чтобы рассказать человеку, как и что надо делать. А на следующий день все результаты ее труда обнуляются — человек просто не приходит на работу без объяснения причин.

Кто виноват и что делать? Главбух ждет лайфхаков.

Участники обсуждения заподозрили, что люди неспроста так реагируют на вакансию. Возможно, что-то им недоговаривают на собеседовании, но в первый же день стажировки правда всплывает наружу.

Кроме того, высказали и другие предположения

Возможно коллеги отговаривают новичка, убеждают его, что вакансия ему не подходит.

Может быть человека отталкивает отсутствие работы и внимания в первый день:

пришел — ни стола, ни документов, ни работы, никто «привет» не сказал, посидел на стульчике денек и пошел в другое место.

А вы что думаете по этому поводу?

Обсуждение идет в теме форума «Подбор персонала».

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