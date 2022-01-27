Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💵 Запрет рассчитываться в долларах России не страшен, считает Медведев. Ведь есть юань

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Если нашей стране запретят проводить операции в долларах и евро, она перейдет на юань и будет поддерживать китайскую экономику.

Об этом рассказал замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим СМИ.

По его словам, платежи в долларах можно заменить на платежи в евро. А если придется и их менять, есть юань. Это перспективная валюта, с учетом развития экономики КНР.

Медведев считает, что в этом случае страны, выпускающие доллары и евро только потеряют, ведь тогда Россия будет вкладывать не в их экономики, а в китайскую.

Кроме того, он напомнил, что Россия давно проводит курс на более сбалансированную валютную корзину.

«Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты — фунт стерлингов, йена и так далее. И золото, естественно» — сказал он.

Цитата по «РИА Новости».

Ждем советы от инвесторов покупать юани?

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить