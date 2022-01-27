💵 Запрет рассчитываться в долларах России не страшен, считает Медведев. Ведь есть юань

Если нашей стране запретят проводить операции в долларах и евро, она перейдет на юань и будет поддерживать китайскую экономику.

Об этом рассказал замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим СМИ.

По его словам, платежи в долларах можно заменить на платежи в евро. А если придется и их менять, есть юань. Это перспективная валюта, с учетом развития экономики КНР.

Медведев считает, что в этом случае страны, выпускающие доллары и евро только потеряют, ведь тогда Россия будет вкладывать не в их экономики, а в китайскую.

Кроме того, он напомнил, что Россия давно проводит курс на более сбалансированную валютную корзину.

«Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты — фунт стерлингов, йена и так далее. И золото, естественно» — сказал он.

Цитата по «РИА Новости».

Ждем советы от инвесторов покупать юани?