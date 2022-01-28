Работодатели будут учитывать микротравмы работников

С 1 марта 2022 года ушибы, ссадины и прочие аналогичные повреждения на теле сотрудников надо фиксировать в журнале.

Минтруд издал приказ № 632н от 15.09.2021, в котором описаны рекомендации по такому учету.

Работодатель должен принять локальный нормативный акт по учету микротравм. С этим документом надо ознакомить сотрудников, чтобы они знали, что делать если вдруг порез, ушиб, царапина.

При таких происшествиях надо сразу оповещать своего начальника. Он передает информацию специалисту по охране труда.

Тот, в свою очередь проводит расследование – опрашивает пострадавшего, очевидцев, осматривает место происшествия. На это у ОТ есть 3 календарных дня.

Потом составляют справку, делают запись в журнал и обдумывают, что надо изменить, чтобы больше таких травм не было.