Если вы платите зарплату ниже МРОТ, вас найдут по форме 4-ФСС

На титульном листе формы 4-ФСС есть поле для отражения среднесписочной численности. Его сопоставят с суммой начислений и сделают вывод, не платите ли вы людям зарплату меньше МРОТ.
Если выявят, что вы начисляете менее МРОТ, сведения передадут в Трудинспекцию.
За это нарушение положены штрафы по КоАП (до 50 тыс. на компанию).
Такие предостережения, в частности, рассылает бухгалтерам региональное отделение ФСС.
В Соцстрахе советуют обратить внимание на строку с ССЧ в годовом 4-ФСС. Если в ней ошибка, надо сдать уточненку.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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