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Если вы платите зарплату ниже МРОТ, вас найдут по форме 4-ФСС

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Рубрика Проверки трудовой инспекции
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На титульном листе формы 4-ФСС есть поле для отражения среднесписочной численности. Его сопоставят с суммой начислений и сделают вывод, не платите ли вы людям зарплату меньше МРОТ.

Если выявят, что вы начисляете менее МРОТ, сведения передадут в Трудинспекцию.

За это нарушение положены штрафы по КоАП (до 50 тыс. на компанию).

Такие предостережения, в частности, рассылает бухгалтерам региональное отделение ФСС.

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В Соцстрахе советуют обратить внимание на строку с ССЧ в годовом 4-ФСС. Если в ней ошибка, надо сдать уточненку.
 

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