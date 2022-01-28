Если вы платите зарплату ниже МРОТ, вас найдут по форме 4-ФСС

На титульном листе формы 4-ФСС есть поле для отражения среднесписочной численности. Его сопоставят с суммой начислений и сделают вывод, не платите ли вы людям зарплату меньше МРОТ. Если выявят, что вы начисляете менее МРОТ, сведения передадут в Трудинспекцию.

За это нарушение положены штрафы по КоАП (до 50 тыс. на компанию).

Такие предостережения, в частности, рассылает бухгалтерам региональное отделение ФСС.

В Соцстрахе советуют обратить внимание на строку с ССЧ в годовом 4-ФСС. Если в ней ошибка, надо сдать уточненку.

