При налоговых каникулах в декларации по УСН надо заполнить строку 124

В новой форме декларации по УСН у многих бизнесменов вызывает трудности строка 124. В ней отражается код льготной ставки, в том числе 0 % (для налоговых каникул). Разберемся, что писать в этой строке.
Поле кода состоит из двух частей.
В первой части указывают семизначный код (один из четырех, приведенных в приказе ФНС). Во второй части (там 12 знаков) указывают статью, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона.
Коллеги на нашем форуме вместе разбираются, какие цифры вписывать в эту строку. В частности, разобрали ситуацию с налоговыми каникулами для ИП в Ростовской области.
Первая часть кода для налоговых каникул – 3462040.
Чтобы заполнить вторую часть, обратимся к региональному закону.
Ставка 0 % там прописана в пункте 2 статьи 11.
Значит, код будет такой:
3462040/ 001100020000.
Вот так это выглядит в декларации:
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