Бухгалтеры из «Ашана» не сидят в соцсетях — там очень много работы

Бухгалтеры обсуждают, каково это, работать в «Ашане». Сошлись во мнении, что работать там тяжело, учет скорее всего не в 1С, а в чем-то вроде SAP, и очень много первички.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, кто работал в „Ашане“ в бухгалтерии, поделитесь отзывами о работе там».

В комментариях рассказали, что собеседовались через видеосвязь — впечатление было положительное. Но учет, скорее всего не в 1С. Кто-то тут же добавил, что учет в Oracle.

Кто-то с «Ашаном» работали, арендовали помещения. Впечатления не очень:

«Очень сложно с ними работать, каждый день они закрывают базу, во вчерашнем документе ничего не поправить, даже если простая ошибка бухгалтера, все через корректировки. Ведущий нас бухгалтер ничего решить не может, по любому маленькому вопросу ей нужно разрешение».

А кроме того, по словам комментатора, любое допсоглашение согласовывают месяцами, акты сверки по 10 лиц подписывают, в отделе аренды скидку подтверждают, а в бухгалтерии об этом не в курсе и выставляет без нее.

Кто-то пишет, что только была там по делам, и вот как выглядит бухгалтерия:

«Большая бухгалтерия, человек 26, по 13 столов друг напротив друга, в общем зале, небольшой предбанник с 2 делопроизводителями. В коридоре стоят коробки с документами, валяются пачки подшитой первички».

А у кого-то там бывшая сотрудница работала. По ее словам, тяжело, но 3 года проработала, сейчас в декрете.

В общем, все ответившие или были контрагентами с «Ашаном», или хотели там работать, или просто побывали. Но есть те, кто просто работали в рознице и в гипермаркетах.

Сам бухгалтер из «Ашана» не отозвался. Как выразились подписчики:

«Наверное, столько работы, что некогда им в соцсетях сидеть».