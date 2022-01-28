У желающих купить билет на концерт списывают все деньги с карты. Будьте внимательнее

Мошенники предлагают билеты на концерты, а на самом деле распространяют фейковые подписки, которые быстро списывают с карты жертвы все деньги.
Об этом сообщили в ВТБ.
После того, как жертва переходит по ссылке. ей предлагают заполнить форму для оплаты, в том числе указать личные данные и реквизиты карты. Но билета покупатель не дождется. Вместо этого ему оформляют подписку на мошеннический сайт, после чего с карты начинают списывать деньги через небольшие промежутки. Вплоть до полного обнуления.
«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10-15 секунд до полного обнуления баланса», — уточнил представитель банка.
Мошенники при этом сами контролируют частоту списаний.
По материалам «РБК».
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