В декларации по налогу на прибыль за 2021 года начислять ежемесячные авансы не надо

Если в 4 квартале 2021 года доход компании за 12 месяцев превысил 60 млн. рублей, обязанности начислять ежемесячные авансы по прибыли не возникает. Следить за лимитом дохода надо только в 1, 2 и 3 кварталах.

С вопросом обратился наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».

У фирмы все 9 месяцев 2021 года доходы не доходили до лимита и ежемесячных авансов не было. Декларация за 9 месяцев сдана без них. Превышение произошло только в 4 квартале. Что делать?

Ответ дала эксперт Надежда Камышева.

В этом случае ежемесячные авансы на 1 квартал 2022 года начислять не надо. Ведь они начисляются в декларации за 9 месяцев одновременно с авансами на 4 квартал 2021 года.

Ежемесячные авансы в 1 квартале = авансы в 4 квартале. Если на 4 квартал был ноль, то и в 1 квартале будет 0.

Значит, компания должна будет только заплатить годовой налог до 28 марта 2022 года.

Разъяснение по этому вопросе есть в письме ФНС от 27.01.2021 № СД-4-3/868@.

Налоговики сообщают, что в подобной ситуации сдавать уточненку за 9 месяцев не надо. Авансов в 1 квартале не будет, и это нормально. Можно не переживать за это.