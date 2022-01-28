Можно ли получить лицензионную КриптоПро без курьера? Обсуждают бухгалтеры

Бухгалтеры советуют, как получить КриптоПро побыстрее и без проволочек с курьерами. У всех горит отчетность, и понятно, что нужно «вчера».

Спрашивает наш подписчик.

«А есть ли варианты получения КриптоПро несколько побыстрее? А то вчера заказали счёт, ждём его целый рабочий день. Потом оплачиваем, потом ждём, когда деньги придут, потом ловим курьера. Вот тут не очень поняла, зачем мне курьер? Это же программа. Ее что, удаленно передать нельзя?».

В комментариях дали ссылку на загрузку. И пояснили, что 3 месяца пробный период, за это время можно оплатить. Автор на это пишет, что эта программа уже была, потому пробный период им не подходит. В ответ рекомендуют вычистить реестр.

Кто-то пишет, что так уж они работают — «из рук в руки».

«К сожалению, у них именно такая схема работы. Мы тоже впервые попали в ситуацию, когда КриптоПро нужна еще „вчера“. И ускорить ее никак не удалось. Компания предпочитает передавать документы и ключ „лично в руки“. Наберитесь терпения».

Еще пишут, что можно купить через интернет, оплатить корпоративной картой. А еще посоветовали покупать не напрямую у производителя.

Коллеги, что еще можно сделать?