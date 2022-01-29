С имущественного вычета удержат алименты: пример расчета

Если человек заявил имущественный вычет на покупку квартиры или лечение и ему вернули НДФЛ, то с этой суммы придется заплатить алименты.

Речь идет об алиментах на детей.

Это касается всех налоговых вычетов — стандартного, имущественного, социального, инвестиционного.

Разъяснение дает Минтруд в письме № 03-04-05/107586 от 29.12.2021.

Дело в том, что в прошлом году обновился перечень доходов для алиментов. Мы писали об этом здесь.

Новый перечень — в постановлении Правительства № 1908 от 02.11.2021.

В июле 2022 года из ИФНС поступило уведомление на имущественный вычет на имя сотрудника Иванова. Иванов написал заявление на вычет и заявление на возврат НДФЛ.

Он платит алименты на одного ребенка (25 %).

Его зарплата ­— 50 тыс. рублей в месяц. Имущественный вычет — 2 млн. рублей.

С июля бухгалтер перестает удерживать НДФЛ, а весь удержанный с начала года НДФЛ возвращает сотруднику, предварительно удержав из него алименты.