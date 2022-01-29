С имущественного вычета удержат алименты: пример расчета

Если человек заявил имущественный вычет на покупку квартиры или лечение и ему вернули НДФЛ, то с этой суммы придется заплатить алименты.
Речь идет об алиментах на детей.
Причем неважно, как был оформлен вычет — через налоговую или через работодателя. Возвращенная сумма налога в любом случае является доходом, с которого удерживают алименты.Это касается всех налоговых вычетов — стандартного, имущественного, социального, инвестиционного.
Разъяснение дает Минтруд в письме № 03-04-05/107586 от 29.12.2021.
Дело в том, что в прошлом году обновился перечень доходов для алиментов. Мы писали об этом здесь.
Новый перечень — в постановлении Правительства № 1908 от 02.11.2021.
Он платит алименты на одного ребенка (25 %).
Его зарплата — 50 тыс. рублей в месяц. Имущественный вычет — 2 млн. рублей.
С июля бухгалтер перестает удерживать НДФЛ, а весь удержанный с начала года НДФЛ возвращает сотруднику, предварительно удержав из него алименты.
|Месяц
|Зарплата
|НДФЛ
|Удержано алиментов
|Январь 2022
|50 000
|6 500
|10 875
|Февраль 2022
|50 000
|6 500
|10 875
|Март 2022
|50 000
|6 500
|10 875
|Апрель 2022
|50 000
|6 500
|10 875
|Май 2022
|50 000
|6 500
|10 875
|Июнь 2022
|50 000
|6 500
|10 875
|Июль 2022
|50 000
|— 39 000
|22 250
|Август 2022
|50 000
|0
|12 500
|Сентябрь 2022
|50 000
|0
|12 500
|Октябрь 2022
|50 000
|0
|12 500
|Ноябрь 2022
|50 000
|0
|12 500
|Декабрь 2022
|50 000
|0
|12 500
|Итого 2022
|600 000
|0
|150 000
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