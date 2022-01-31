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Если бесплатно отдать властям незавершенку, будет НДС

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Рубрика НДС
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Безвозмездная передача основного средства органам власти не облагается НДС. Но это не касается случаев, когда фирма бесплатно отдала городу объект незавершенного строительства.

ФНС в письме № СД-4-3/632 от 21.01.2022 рассмотрела ситуацию компании, которая бесплатно отдала властям Москвы недостроенную недвижимость.

Налоговики пояснили, что НДС не будет при безвозмездной передаче властям:

  • жилых домов;
  • детских садов;
  • клубов;
  • санаториев;
  • других объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения;
  • дорог;
  • электрических сетей;
  • подстанций;
  • газовых сетей;
  • водозаборных сооружений;
  • других подобных объектов;
  • основных средств.

Если незавершенка не имеет социально-культурного или жилищно-коммунального назначения, не является ОС, то такая передача облагается НДС.

Но как посчитать базу? Надо ориентироваться на рыночную стоимость, привлечь оценщика, указывает ФНС.

В то же время, если это сделка не между взаимозависимыми лицами, то стоимость может быть любая — например, ноль. А НДС от нуля — тоже ноль.

Даже если власти Москвы участвуют в капитале фирмы, речи о взаимозависимости не идет, считает ФНС.

Но если признаки взаимозависимости есть, надо начислять НДС и платить его.

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