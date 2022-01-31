Если бесплатно отдать властям незавершенку, будет НДС

Безвозмездная передача основного средства органам власти не облагается НДС. Но это не касается случаев, когда фирма бесплатно отдала городу объект незавершенного строительства.

ФНС в письме № СД-4-3/632 от 21.01.2022 рассмотрела ситуацию компании, которая бесплатно отдала властям Москвы недостроенную недвижимость.

Налоговики пояснили, что НДС не будет при безвозмездной передаче властям:

жилых домов;

детских садов;

клубов;

санаториев;

других объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения;

дорог;

электрических сетей;

подстанций;

газовых сетей;

водозаборных сооружений;

других подобных объектов;

основных средств.

Если незавершенка не имеет социально-культурного или жилищно-коммунального назначения, не является ОС, то такая передача облагается НДС.

Но как посчитать базу? Надо ориентироваться на рыночную стоимость, привлечь оценщика, указывает ФНС.

В то же время, если это сделка не между взаимозависимыми лицами, то стоимость может быть любая — например, ноль. А НДС от нуля — тоже ноль.

Даже если власти Москвы участвуют в капитале фирмы, речи о взаимозависимости не идет, считает ФНС.

Но если признаки взаимозависимости есть, надо начислять НДС и платить его.