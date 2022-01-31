Если бесплатно отдать властям незавершенку, будет НДС

Безвозмездная передача основного средства органам власти не облагается НДС. Но это не касается случаев, когда фирма бесплатно отдала городу объект незавершенного строительства.
ФНС в письме № СД-4-3/632 от 21.01.2022 рассмотрела ситуацию компании, которая бесплатно отдала властям Москвы недостроенную недвижимость.
Налоговики пояснили, что НДС не будет при безвозмездной передаче властям:
- жилых домов;
- детских садов;
- клубов;
- санаториев;
- других объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения;
- дорог;
- электрических сетей;
- подстанций;
- газовых сетей;
- водозаборных сооружений;
- других подобных объектов;
- основных средств.
Если незавершенка не имеет социально-культурного или жилищно-коммунального назначения, не является ОС, то такая передача облагается НДС.
Но как посчитать базу? Надо ориентироваться на рыночную стоимость, привлечь оценщика, указывает ФНС.
В то же время, если это сделка не между взаимозависимыми лицами, то стоимость может быть любая — например, ноль. А НДС от нуля — тоже ноль.
Даже если власти Москвы участвуют в капитале фирмы, речи о взаимозависимости не идет, считает ФНС.
Но если признаки взаимозависимости есть, надо начислять НДС и платить его.
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