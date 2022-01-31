❗ Отменят СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и раздел 3 в РСВ

Вместо пяти отчетов, которые сейчас сдает бизнес, будет один. Сдавать новую форму надо будет раз в месяц, а некоторые ее разделы — раз в квартал или раз в год.

С 1 января 2023 года ПФР объединят с ФСС и будет новый фонд — ФСР.

Единая отчетность в СФР заменит собой такие отчеты: СЗВ-М;

СЗВ-СТАЖ;

ДСВ-3;

СЗВ-ТД;

4-ФСС.

Форма РСВ останется, но так не будет раздела 3. Все данные по сотрудникам, в том числе, по зарплате и взносах, будут в едином отчете.

Что еще изменится в отчетах и взносах после объединения фондов — читайте в нашей статье.