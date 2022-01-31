❗ Отменят СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и раздел 3 в РСВ

Вместо пяти отчетов, которые сейчас сдает бизнес, будет один. Сдавать новую форму надо будет раз в месяц, а некоторые ее разделы — раз в квартал или раз в год.
С 1 января 2023 года ПФР объединят с ФСС и будет новый фонд — ФСР.
Единая отчетность в СФР заменит собой такие отчеты:
- СЗВ-М;
- СЗВ-СТАЖ;
- ДСВ-3;
- СЗВ-ТД;
- 4-ФСС.
Форма РСВ останется, но так не будет раздела 3. Все данные по сотрудникам, в том числе, по зарплате и взносах, будут в едином отчете.
Что еще изменится в отчетах и взносах после объединения фондов — читайте в нашей статье.
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