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❗ Отменят СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и раздел 3 в РСВ

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Вместо пяти отчетов, которые сейчас сдает бизнес, будет один. Сдавать новую форму надо будет раз в месяц, а некоторые ее разделы — раз в квартал или раз в год.

С 1 января 2023 года ПФР объединят с ФСС и будет новый фонд — ФСР.

Единая отчетность в СФР заменит собой такие отчеты:

  • СЗВ-М;
  • СЗВ-СТАЖ;
  • ДСВ-3;
  • СЗВ-ТД;
  • 4-ФСС.

Форма РСВ останется, но так не будет раздела 3. Все данные по сотрудникам, в том числе, по зарплате и взносах, будут в едином отчете.

Что еще изменится в отчетах и взносах после объединения фондов — читайте в нашей статье.

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