Эксперт рассказал, сколько налогов может принести майнинг биткоинов

Российский бюджет мог бы получать от 100 до 200 миллионов долларов в год от регулирования добычи криптовалют.
Об этом рассказал CEO компании EMCD Михаэль Джерлис.
По его словам, в мире каждый день добывают около 900 биткоинов. Доля России — около 11%. При текущем курсе доллара ежегодный объем добычи можно примерно оценить в $1,3 млрд. Эксперт считает, что в бюджет может поступать $100-200 млн в зависимости от того, какой налоговый режим установят для майнинговых компаний.
Если регулирование будет прозрачным и комфортным, в сферу криптовалют может прийти больше инвестиций, что повысит долю России в добыче, считает он. Эксперт считает, что важно, чтобы уровень налогообложения был соразмерен уровню издержек и рисков в этой сфере.
«Мы полагаем, что есть смысл рассмотреть специальные тарифы на электроэнергию для майнинговых компаний, а также льготы для тех, кто готов разместить мощности в депрессивных регионах России или там, где у энергетиков есть избыточные мощности», — добавил Джерлис.
По материалам «РИА Новости».
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