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Сдавать домики у Черного моря в аренду невыгодно, посчитали эксперты

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Рубрика Арендные отношения
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Выгоднее всего по стране сдавать коттедж в аренду в Приморском крае. Он окупится за 6,5 лет. А в Краснодарском крае и в Крыму домик будет окупаться около 30 лет.

К таким результатам пришли аналитики портала «Мир квартир». За основу расчетов они взяли средние цены на покупку и среднюю стоимость аренды. Элитный сегмент не считали.

В смоделированной ситуации, когда дом круглый год сдается по одной ставке без простоев получились такие цифры:

  • самый выгодный регион — Приморье, там доходность коттеджа составила 15,3% годовых, а окупаемость — 6,5 лет;
  • удивительно, но в столицах, на море и на Кавказе — доходность от 3% годовых, а окупаемость до 33 лет (Краснодарский край).

Москва и МО — 5-5,2% доходность, окупаемость в среднем 20 лет. Домик в Крыму окупится за 29,2 года, в Севастополе — за 25,5 лет.

В среднем, частный дом, сдаваемый в аренду круглый год, принесет 7,6% годовых и окупится за 13,2 года.

А вот цифры по топ-15 регионам:

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