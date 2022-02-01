Остаток имущественного вычета можно получить в упрощенном порядке без 3-НДФЛ

Если вы купили квартиру в ипотеку в 2020 году и уже получили часть вычета в 2021 года, то сейчас дополучить остаток можно упрощенным способом, без декларации.

ФНС по информации из банков узнает о наличии у вас права на имущественный вычет, подготовит от вашего имени заявление и разместит его в личном кабинете.

Это будет не позднее 20 марта.

Вам останется только подписать предзаполненное заявление.

Но имейте в виду, что пока далеко не все банки передают информацию в ФНС.

К информационному обмену подключились 5 финансовых организаций. Но конкретно по имущественному вычету информацией делится лишь ВТБ.

Кроме упрощенного способа продолжают действовать другие, привычные людям:

по декларации 3-НДФЛ по итогам года;

у работодателя по уведомлению.

Кстати, уведомление теперь налоговики сами направляют работодателю напрямую. Об этом мы рассказывали здесь.

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