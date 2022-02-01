Лжеброкеры за прошлый год украли около 2 млрд рублей

За 2021 год россияне более 2,45 тысяч раз обращались в полицию и сообщали о мошенничестве при продаже услуг по инвестициям в ценные бумаги и игре на бирже.

Такие цифры приводят эксперты Общероссийского народного фронта.

Потери в деньгах от деятельности лжеброкеров составляют в среднем 522 тысячи рублей на человека. Всего люди потеряли около 2 млрд рублей за прошлый год.

В основном мошенники выходят на жертв:

по телефону (51%),

через рекламу (26%)

через сайты (7%),

через сообщения в социальных сетях (5%),

через сайты объявлений или знакомств (4%).

Схема простая. На первом этапе аферист устанавливает контакт с жертвой и предлагает хорошо заработать через инвестиции. Далее жертва регистрируется на сайте, пополняет счет, совершает несколько успешных сделок на небольшую сумму. Это делается для того, чтобы мошенник вошел в доверие. Далее сумма вложений увеличивается - якобы для того, чтобы повысить доходность. Но вывести деньги оттуда уже невозможно.

Эксперты связывают рост мошенников в инвестициях с деятельностью самого ЦБ — тот ограничивает сделки для неквалифицированных инвесторов. Это образует нишу как для западных инвесткомпаний и брокеров, у которых нет лицензии для работы в РФ, так и для мошенников.

По материалам «Коммерсантъ».