Лжеброкеры за прошлый год украли около 2 млрд рублей

За 2021 год россияне более 2,45 тысяч раз обращались в полицию и сообщали о мошенничестве при продаже услуг по инвестициям в ценные бумаги и игре на бирже.
Такие цифры приводят эксперты Общероссийского народного фронта.
Потери в деньгах от деятельности лжеброкеров составляют в среднем 522 тысячи рублей на человека. Всего люди потеряли около 2 млрд рублей за прошлый год.
В основном мошенники выходят на жертв:
- по телефону (51%),
- через рекламу (26%)
- через сайты (7%),
- через сообщения в социальных сетях (5%),
- через сайты объявлений или знакомств (4%).
Схема простая. На первом этапе аферист устанавливает контакт с жертвой и предлагает хорошо заработать через инвестиции. Далее жертва регистрируется на сайте, пополняет счет, совершает несколько успешных сделок на небольшую сумму. Это делается для того, чтобы мошенник вошел в доверие. Далее сумма вложений увеличивается - якобы для того, чтобы повысить доходность. Но вывести деньги оттуда уже невозможно.
Эксперты связывают рост мошенников в инвестициях с деятельностью самого ЦБ — тот ограничивает сделки для неквалифицированных инвесторов. Это образует нишу как для западных инвесткомпаний и брокеров, у которых нет лицензии для работы в РФ, так и для мошенников.
По материалам «Коммерсантъ».
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