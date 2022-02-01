Бухгалтеры советуют, как восстановить учет в компании, если прошлый бух украла базу

Если предыдущий бухгалтер забрала компьютер с программой, нужно начать восстанавливать учет с инвентаризации. Того бухгалтера имеет смысл привлечь к ответственности, если компьютер был казенный.
Спрашивает наш подписчик.
«Предыдущий бух забрал комп и прогу. Максимум до чего я догадалась — запросить копии баланса в ИФНС. Но там плюс-минус 1000 р. Есть способы поточнее восстановить? По выпискам с начала работы организации — муторно и дорого. Не пойдут на это.
Коллеги, что посоветуете? Как поэкономнее восстановить? И, может, есть способы привлечения к ответственности буха за такие дела?».
В комментариях высказали мнение, что так просто бухгалтер предыдущий компьютер с программой не будет забирать. Компьютер, конечно, личный мог быть, но могли и за работу не заплатить. А потому не уверены, что вообще автору поста стоит там работать.
Вот еще советуют:
«Плясать от прошлого баланса. Инвентаризация того, что имеет смысл инвентаризировать. Текущий год по выписке и первичке. На прошлые — забить».
Кроме того, посоветовали к оператору ЭДО обратиться, возможно, у того архив есть. И наконец, вариант — попробовать выкупить базу у предыдущего бухгалтера.
А по поводу того, что компьютер забрала — если он казенный, то тут надо бы в полицию обратиться.
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