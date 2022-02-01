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Бухгалтеры советуют, как восстановить учет в компании, если прошлый бух украла базу

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Рубрика Бухгалтерия
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Если предыдущий бухгалтер забрала компьютер с программой, нужно начать восстанавливать учет с инвентаризации. Того бухгалтера имеет смысл привлечь к ответственности, если компьютер был казенный.

Спрашивает наш подписчик.

«Предыдущий бух забрал комп и прогу. Максимум до чего я догадалась — запросить копии баланса в ИФНС. Но там плюс-минус 1000 р. Есть способы поточнее восстановить? По выпискам с начала работы организации — муторно и дорого. Не пойдут на это.

Коллеги, что посоветуете? Как поэкономнее восстановить? И, может, есть способы привлечения к ответственности буха за такие дела?».

В комментариях высказали мнение, что так просто бухгалтер предыдущий компьютер с программой не будет забирать. Компьютер, конечно, личный мог быть, но могли и за работу не заплатить. А потому не уверены, что вообще автору поста стоит там работать.

Вот еще советуют:

«Плясать от прошлого баланса. Инвентаризация того, что имеет смысл инвентаризировать. Текущий год по выписке и первичке. На прошлые — забить».

Кроме того, посоветовали к оператору ЭДО обратиться, возможно, у того архив есть. И наконец, вариант — попробовать выкупить базу у предыдущего бухгалтера.

А по поводу того, что компьютер забрала — если он казенный, то тут надо бы в полицию обратиться.

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