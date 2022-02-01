С сегодняшнего дня выросли пособия за счет ФСС: таблица

С 1 февраля произведена индексация на 8,4 % социальных пособий, а некоторые пособия повысились с 1 января в связи с ростом МРОТ. Мы собрали все данные в таблицу.

Новый размер пособий:

448,06 — если в месяце 31 день

Пособие по больничному (минимальное за 1 день)

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