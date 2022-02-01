С сегодняшнего дня выросли пособия за счет ФСС: таблица

С 1 февраля произведена индексация на 8,4 % социальных пособий, а некоторые пособия повысились с 1 января в связи с ростом МРОТ. Мы собрали все данные в таблицу.
Новый размер пособий:
Показатель
Размер пособия с 01.01.2022
Размер пособия с 01.02.2022
Предельный размер СДЗ
2 572,60
Минимальный размер СДЗ
456,66
Пособие по больничному (минимальное за 1 день)
496,07 — если в месяце 28 дней
463,00 — если в месяце 30 дней
448,06 — если в месяце 31 день
Максимальный размер пособия по беременности и родам
360 164,00 — за 140 дней
401 325,60 — за 156 дней
499 084,40 — за 194 дня
Минимальный размер пособия по беременности и родам
63 932,40 — за 140 дней
71 238,96 — за 156 дней
88 592,04 — за 194 дня
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (максимальное)
31 282,82
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальное)
7 082,85
7 677,81
Единовременное пособие при рождении ребенка
18 886,32
20 472,77
Пособие на погребение
6 424,98
6 964,68
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