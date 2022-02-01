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С сегодняшнего дня выросли пособия за счет ФСС: таблица

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Рубрика Детские пособия
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С 1 февраля произведена индексация на 8,4 % социальных пособий, а некоторые пособия повысились с 1 января в связи с ростом МРОТ. Мы собрали все данные в таблицу.

Новый размер пособий:

Показатель

Размер пособия с 01.01.2022

Размер пособия с 01.02.2022

Предельный размер СДЗ

2 572,60

Минимальный размер СДЗ

456,66

Пособие по больничному (минимальное за 1 день)

496,07 — если в месяце 28 дней

463,00 — если в месяце 30 дней

448,06 — если в месяце 31 день

Максимальный размер пособия по беременности и родам

360 164,00 — за 140 дней

401 325,60 — за 156 дней

499 084,40 — за 194 дня

Минимальный размер пособия по беременности и родам

63 932,40 — за 140 дней

71 238,96 — за 156 дней

88 592,04 — за 194 дня

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (максимальное)

31 282,82

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальное)

7 082,85

7 677,81

Единовременное пособие при рождении ребенка

18 886,32

20 472,77

Пособие на погребение

6 424,98

6 964,68

 

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