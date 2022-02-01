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Бухгалтеры обсуждают, как заставить бывшего сотрудника вернуть казенное имущество

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Рубрика Бухгалтерия
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Если сотрудник не возвращает при увольнении выданный ему ноутбук, якобы разбил, то либо придется взыскивать через суд, либо писать заявление в полицию. Но можно попробовать договориться.

Спрашивает наш подписчик.

«Сотруднику выдали дорогой ноутбук для работы „на удалёнке“. Всё зафиксировано. Сейчас сотрудник увольняется. Говорит — разбил. Каковы наши действия?».

В комментариях посоветовали потребовать от сотрудника сдать битый ноутбук. Или то, что от него осталось. А кроме того, выразили недоумение, почему этим занимается главбух, а не служба безопасности.

По словам автора, с этим сотрудником подписано соглашение о материальной ответственности. Вот что рекомендуют:

«Составляете акт порчи. 20% из ЗП. Поскольку человек увольняется, остальное через суд. Либо попробовать договориться мирно, предложить его выкупить, если он его хочет оставить».

Автор пишет, что выкупить не вариант — у них кассы нет. Еще предлагают удержать стоимость с учетом амортизации.

Есть и радикальный вариант — заявление в полицию. По словам комментатора, «сам прибежит и все отдаст».

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