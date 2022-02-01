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⚡️ Минтруд призывает переводить сотрудников на удаленку

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минтруд рекомендовал всем российским работодателям перевести как можно больше работников на удаленку.

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников», — следует из текста сообщения.

Документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года.

Вообще, к этому призывал еще 18 января премьер-министр Михаил Мишустин.

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