⚡️ Минтруд призывает переводить сотрудников на удаленку

Минтруд рекомендовал всем российским работодателям перевести как можно больше работников на удаленку.
«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников», — следует из текста сообщения.
Документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года.
Вообще, к этому призывал еще 18 января премьер-министр Михаил Мишустин.
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