МРОТ на сотрудника в пострадавшем бизнесе не облагается НДФЛ и взносами при любой численности

Если компания получила ковидную субсидию на 2 человека, а в декабре начислила зарплату на 50 человек, то на все 50 МРОТ будет льгота по взносам и НДФЛ.
Зарплату за ноябрь или декабрь в размере МРОТ на человека однократно освободили от НДФЛ и взносов при условии, что работодатель получил субсидию за нерабочие дни.
Субсидию давали из расчета численности в июне 2021 года. А льготу по взносам и НДФЛ дали (на выбор) в месяце получения субсидии (как правило, это ноябрь) или в следующем месяце.
Численность в июне могла быть одна, а в декабре совсем другая.
Это не имеет значения, пояснили налоговики.
Зарплата в размере МРОТ не облагается взносами и НДФЛ независимо от количества работников на момент ее начисления и независимо от суммы полученной субсидии.
Разъяснения дали в УФНС Башкортостана.
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