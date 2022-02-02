Вычет по ИИС в упрощенном порядке можно получить, только если банк передал данные в ФНС

Для упрошенного получения инвестиционного вычета вместо 3-НДФЛ нужно лишь заявление, которое частично заполнят сами налоговики по данным из банков. Но не все банки такие данные дают.
Вычет по внесению средств на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в упрощенном порядке (по ст. 221.1 НК) можно оформить через личный кабинет. Но только если у налоговиков есть нужная информация.
То есть банк, в котором у вас открыт ИИС, должен быть подключен к информационному обмену с ФНС. Только тогда вы сможете оформить вычет таким способом.
Об этом сообщает ФНС в письме № БС-3-11/538@ от 26.01.2022.
Список банков, которые такую информацию передают, есть на сайте ФНС.
Пока там только 7 финансовых организаций.
Но получить вычет можно и старым способом — подав декларацию 3-НДФЛ.
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