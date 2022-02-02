😷 Сотрудников с ковидом заставляют работать дистанционно

Для некоторых работодателей положительный тест на ковид у сотрудника – не повод освобождать его от работы. В офис такой сотрудник прийти не может, так пусть работает из дома.

На работодателя, который заставляет работать больного человека, пожаловались на портале Роструда.

Сотрудница оформила больничный лист, но для начальства это не аргумент.

Роструд пояснил, что если человек на больничном, работодатель не может давать ему задания. Даже если сотрудник переведен на дистанционку, в период временной нетрудоспособности требовать с него работу нельзя.

А в вашей компании сотрудники с ковидом спокойно лечатся дома или вынуждены в это время работать дистанционно?