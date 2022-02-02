🔥 Платить налоги можно будет только по ИНН

В платежном поручении на уплату налогов не будет никаких КБК и прочих кодов. Главное, указать ИНН и сумму. По ИНН можно будет платить как по номеру телефона, подключить автоплатеж, заявили в ФНС.

Уплата всех налогов на единый налоговый счет (ЕНС) начнется с 2023 года.

Налоговики выпустили брошюру, в которой объявили о шести преимуществах этого нововведения.

По мнению ФНС, преимущества такие: 1 платеж 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма платежа);

1 срок уплаты в месяц;

1 сальдо в целом по ЕНС;

1 день для поручения на возврат;

1 документ взыскания для банка;

1 день для снятия блокировки по счету.

После введения ЕНС не будет ситуаций, когда у одного плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным налогам.

Уточнения и зачеты исчезнут за ненадобностью.

Положительное сальдо на ЕНС является деньгами налогоплательщика, которые он может использовать как актив — быстро вернуть или направить на счет другого лица.

В брошюре сказано, что сейчас существует 900 триллионов вариантов реквизитов на уплату платежей в бюджет.

Вместо них будет всего два — ИНН и сумма.

Налоговики самостоятельно распределят единый налоговый платеж в счет уплаты конкретных налогов.

Также упростят платежный календарь налогоплательщика. Установят единые сроки:

для сдачи деклараций и уведомлений об исчисленных налогах — 20 число соответствующего месяца;

деклараций и уведомлений об исчисленных налогах — соответствующего месяца; для уплаты налогов — 25 число соответствующего месяца.

Пока законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. О нем мы писали тут.