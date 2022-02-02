🔥 Платить налоги можно будет только по ИНН

В платежном поручении на уплату налогов не будет никаких КБК и прочих кодов. Главное, указать ИНН и сумму. По ИНН можно будет платить как по номеру телефона, подключить автоплатеж, заявили в ФНС.
Уплата всех налогов на единый налоговый счет (ЕНС) начнется с 2023 года.
Налоговики выпустили брошюру, в которой объявили о шести преимуществах этого нововведения.
По мнению ФНС, преимущества такие:
- 1 платеж 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма платежа);
- 1 срок уплаты в месяц;
- 1 сальдо в целом по ЕНС;
- 1 день для поручения на возврат;
- 1 документ взыскания для банка;
- 1 день для снятия блокировки по счету.
После введения ЕНС не будет ситуаций, когда у одного плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным налогам.
Уточнения и зачеты исчезнут за ненадобностью.
Положительное сальдо на ЕНС является деньгами налогоплательщика, которые он может использовать как актив — быстро вернуть или направить на счет другого лица.
В брошюре сказано, что сейчас существует 900 триллионов вариантов реквизитов на уплату платежей в бюджет.
Вместо них будет всего два — ИНН и сумма.
Налоговики самостоятельно распределят единый налоговый платеж в счет уплаты конкретных налогов.
Также упростят платежный календарь налогоплательщика. Установят единые сроки:
- для сдачи деклараций и уведомлений об исчисленных налогах — 20 число соответствующего месяца;
- для уплаты налогов — 25 число соответствующего месяца.
Пока законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. О нем мы писали тут.