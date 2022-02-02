Теперь обо всех новых темах на форуме «Клерка» оповестит Телеграм

На форум «Клерка» теперь не нужно постоянно заходить и отслеживать появление новых тем. Обо всем сообщит специальный канал в Телеге.

Новый телеграм канал «Клерк.Форум» уведомит вас о новой теме на форуме.

Выглядит каждое сообщение в нем вот так:

То есть, кто разместил, название темы со ссылкой (можете сразу из телеги в нее перейти), частично приводится сам вопрос в теме (если много букв, весь не приводим, но основную мысль понять можно).

Это очень удобно, не нужно сидеть на форуме и отслеживать новые темы — вы их сразу в Телеграме можете увидеть и выбрать, какие вас интересуют. Подписывайтесь скорее!