Стало известно, как уменьшать налог по УСН на взносы в 2023 году

С 2023 года все налоги надо будет платить на единый счет, а распределять по КБК их будут сами налоговики. Но как тогда уменьшать налог на взносы, если уплата всего и вся идет в один котел?

Разъяснение дали налоговики в брошюре, посвященной этому нововведению.

Бизнес по-прежнему сможет уменьшать налог на взносы. Определять принадлежность общей суммы к конкретному КБК будут автоматически по нормам НК.

Единый налоговый платеж (ЕНП) зачислят в счет взносов на основании уведомления об исчисленных суммах налогов.

Распределение ЕНП осуществляется в следующей последовательности:

недоимка — начиная с более ранней;

начисления с текущим сроком уплаты;

пени;

проценты;

штрафы.

Компания сможет в режиме онлайн видеть, что происходит на ее лицевом счете. Информация будет в личном кабинете. То есть можно будет узнать, зачли вам уплату на КБК взносов, как вы просили в уведомлении, или нет.