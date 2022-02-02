Иностранцы не захотят вкладываться в российскую экономику из-за предложений ФАС

Российская экономика может стать менее привлекательной для иностранных инвесторов из-за того, что ФАС России предлагает поправки, по которым власти будут изымать у таких инвесторов акции стратегических предприятий.
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов разослал письма первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.
Он предупреждает, что поправки, которые предлагает антимонопольная служба, могут спровоцировать снижение конкурентоспособности российского фондового рынка по сравнению с иностранными. Ведь на иностранных фондовых рынках подобных запретов нет и вводить их не планируют.По его словам, участники оборота не захотят становиться потенциальными нарушителями, а потому просто откажутся вкладываться в российские стратегические компании.
Читайте также: у иностранных инвесторов хотят забирать акции стратегических предприятий.По материалам «РБК».
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