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Иностранцы не захотят вкладываться в российскую экономику из-за предложений ФАС

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Рубрика Инвестиции
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Российская экономика может стать менее привлекательной для иностранных инвесторов из-за того, что ФАС России предлагает поправки, по которым власти будут изымать у таких инвесторов акции стратегических предприятий.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов разослал письма первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.

Он предупреждает, что поправки, которые предлагает антимонопольная служба, могут спровоцировать снижение конкурентоспособности российского фондового рынка по сравнению с иностранными. Ведь на иностранных фондовых рынках подобных запретов нет и вводить их не планируют.

По его словам, участники оборота не захотят становиться потенциальными нарушителями, а потому просто откажутся вкладываться в российские стратегические компании.

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По материалам «РБК».

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