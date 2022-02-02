Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

31% ипотечников признались, что не могут сразу понять, какая будет переплата

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Ипотека
Версия для печати

Треть заемщиков по ипотеке не могут посчитать переплату. И опять же треть искали о ней информацию в соцсетях.

К таким результатам пришли в компании залогового кредитования Online-Ipoteka. Вот еще с какими сложностями сталкиваются заемщики:

  • для 21% ипотечников сложно посчитать выгоду от необязательных страховок;
  • 26% — сомневаются в своих знаниях о налоговом вычете;
  • 11% видят сложности в графике платежей.

И только 10% не видят в ипотеке никаких сложностей. Хотя при этом 31% ипотечников считают себя финансово грамотными.

Почти треть опрошенных (31%) получили актуальную информацию об ипотеке в социальных сетях, 27% — на банковских сайтах, 18% — в СМИ, 15% — у кредитных менеджеров, а 9% такую информацию не искали.

По материалам «Известий».

Привет, Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн профпереподготовка «Бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Научитесь всему новому, чтобы не допускать ошибок. Обучение онлайн 2 месяца, поток стартует 1 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить