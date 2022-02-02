31% ипотечников признались, что не могут сразу понять, какая будет переплата

Треть заемщиков по ипотеке не могут посчитать переплату. И опять же треть искали о ней информацию в соцсетях.
К таким результатам пришли в компании залогового кредитования Online-Ipoteka. Вот еще с какими сложностями сталкиваются заемщики:
- для 21% ипотечников сложно посчитать выгоду от необязательных страховок;
- 26% — сомневаются в своих знаниях о налоговом вычете;
- 11% видят сложности в графике платежей.
И только 10% не видят в ипотеке никаких сложностей. Хотя при этом 31% ипотечников считают себя финансово грамотными.
Почти треть опрошенных (31%) получили актуальную информацию об ипотеке в социальных сетях, 27% — на банковских сайтах, 18% — в СМИ, 15% — у кредитных менеджеров, а 9% такую информацию не искали.
По материалам «Известий».
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