По одной трудовой проверке будет один штраф

Если фирма периодически нарушает срок выплаты зарплаты, то при проверке Трудинспекция выпишет один штраф. Отдельно за каждый факт просрочки штрафовать не будут.

Вопрос задал наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».

В компании идет трудовая проверка за три года. По финансовым причинам зарплата не всегда четко выплачивается день в день, как прописано в ЛНА. Иногда выплаты идут раньше срока, а иногда — чуть позже срока.

Работодатель волнуется, не начислят ли инспекторы несколько штрафов за каждое такое нарушение.

Эксперт Юлия Жежерина, основываясь на своей практике, пояснила, что штраф на компанию обычно бывает один. Отдельно штрафуют еще и директора.

«Причем могут оштрафовать только за нарушения в последний год перед проверкой, так как срок давности по этим вопросам — 1 год согласно ст. 4.5 КоАП РФ», — отметила эксперт.

Напомним, штраф за просрочку с зарплатой составляет:

от 10 до 20 тысяч руб. на должностных лиц;

от 1 до 5 тысяч рублей — на ИП;

от 30 до 50 тысяч рублей — на юрлиц.