Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ

Если человека незаконно отстранили от работы или уволили, работодатель должен возместить ему потерянный заработок. Такая выплата облагается НДФЛ.
Вопрос о среднем заработке за вынужденный прогул, выплаченном по решению суда, разобрал Минфин в письме от 14.01.2022 № 03-04-05/1572.
Доходы физлиц, которые не облагаются НДФЛ, приведены в статье 217 НК.
Среднего заработка за вынужденный прогул в этом перечне нет.
Поэтому данная выплата облагается НДФЛ.
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