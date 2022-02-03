Для продажи маркированных товаров используйте онлайн-кассу с ФФД 1.2

С 1 февраля для маркированных товаров надо использовать формат фискального документа 1.2 и никакой другой. Но некоторым пока можно эту норму игнорировать.
Об этом сообщает ФНС в письме № АБ-4-20/1054@ от 31.01.2022.
До истечения срока службы фискального накопителя можно применять другой формат (не 1.2).
Если срок перехода на ФФД 1.2 уже подошел, а ваша ККТ не умеет работать с форматом 1.2, надо ее заменить.ФНС также сообщает, что к 1 апрелю закончатся экспертиза новых моделей ККТ с форматом 1.2. Это следующие модели:
- «Дримкас Ф»;
- «Облако-1Ф;
- «Viki Tower F»;
- «POSCENTER-A7L-Ф»;
- «Салют 12Ф»;
- «Салют 08Ф»;
- «Меркурий-105Ф»;
- «Меркурий-119Ф»;
- «МЁБИУС.NET.T18-Ф»;
- «ИмодиумПро-01ФА»;
- «МКАССА RS9000-Ф»;
- «Уникум-ФА».
Если у вас одна из этих касс, можете применять ее для маркированных товаров до 1 апреля. Штрафа не будет.Если после 1 апреля модели так и не будет в реестре, придется купить новую ККТ.
Реестр ККТ есть на сайте ФНС.
Кстати, недавно в реестр включены две новые онлайн-кассы. Обе они поддерживают форматы ФФД 1.05 и 1.2 (приказ ФНС № АБ-7-20/63@ от 31.01.22).
Речь идет о моделях:
- «Пульс ФА»;
- «Касса Ф».
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