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Для продажи маркированных товаров используйте онлайн-кассу с ФФД 1.2

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Рубрика Онлайн-кассы
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С 1 февраля для маркированных товаров надо использовать формат фискального документа 1.2 и никакой другой. Но некоторым пока можно эту норму игнорировать.

Об этом сообщает ФНС в письме № АБ-4-20/1054@ от 31.01.2022.

До истечения срока службы фискального накопителя можно применять другой формат (не 1.2).

Если срок перехода на ФФД 1.2 уже подошел, а ваша ККТ не умеет работать с форматом 1.2, надо ее заменить.

ФНС также сообщает, что к 1 апрелю закончатся экспертиза новых моделей ККТ с форматом 1.2. Это следующие модели:

  • «Дримкас Ф»;
  • «Облако-1Ф;
  • «Viki Tower F»;
  • «POSCENTER-A7L-Ф»;
  • «Салют 12Ф»;
  • «Салют 08Ф»;
  • «Меркурий-105Ф»;
  • «Меркурий-119Ф»;
  • «МЁБИУС.NET.T18-Ф»;
  • «ИмодиумПро-01ФА»;
  • «МКАССА RS9000-Ф»;
  • «Уникум-ФА».
Если у вас одна из этих касс, можете применять ее для маркированных товаров до 1 апреля. Штрафа не будет.

Если после 1 апреля модели так и не будет в реестре, придется купить новую ККТ.

Реестр ККТ есть на сайте ФНС.

Кстати, недавно в реестр включены две новые онлайн-кассы. Обе они поддерживают форматы ФФД 1.05 и 1.2 (приказ ФНС № АБ-7-20/63@ от 31.01.22).

Речь идет о моделях:

  • «Пульс ФА»;
  • «Касса Ф».
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