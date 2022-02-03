Для продажи маркированных товаров используйте онлайн-кассу с ФФД 1.2

С 1 февраля для маркированных товаров надо использовать формат фискального документа 1.2 и никакой другой. Но некоторым пока можно эту норму игнорировать.

Об этом сообщает ФНС в письме № АБ-4-20/1054@ от 31.01.2022.

До истечения срока службы фискального накопителя можно применять другой формат (не 1.2).

Если срок перехода на ФФД 1.2 уже подошел, а ваша ККТ не умеет работать с форматом 1.2, надо ее заменить.

ФНС также сообщает, что к 1 апрелю закончатсяс форматом 1.2. Это следующие модели:

«Дримкас Ф»;

«Облако-1Ф;

«Viki Tower F»;

«POSCENTER-A7L-Ф»;

«Салют 12Ф»;

«Салют 08Ф»;

«Меркурий-105Ф»;

«Меркурий-119Ф»;

«МЁБИУС.NET.T18-Ф»;

«ИмодиумПро-01ФА»;

«МКАССА RS9000-Ф»;

«Уникум-ФА».

Если у вас одна из этих касс, можете применять ее для маркированных товаров до 1 апреля. Штрафа не будет.

Если после 1 апреля модели так и не будет в реестре, придется купить новую ККТ.

Реестр ККТ есть на сайте ФНС.

Кстати, недавно в реестр включены две новые онлайн-кассы. Обе они поддерживают форматы ФФД 1.05 и 1.2 (приказ ФНС № АБ-7-20/63@ от 31.01.22).

Речь идет о моделях:

«Пульс ФА»;

«Касса Ф».