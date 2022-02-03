Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Хотят реформировать пенсионную систему и вернуть индексацию работающим пенсионерам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Пенсии
Версия для печати

Скоро в Думу внесут законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. Этот проект – часть пенсионной реформы, рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Реформа разработана институтом экономики роста имени Столыпина, набсовет которого возглавляет Титов. 

Пенсионный возраст хотят заморозить на уровне этого года (+1,5 года к старому возрасту). Об этом мы писали тут.

Планируют ввести трехуровневую пенсионную систему.

Уровень

Вид пенсии

Первый уровень

Базовая пенсия, выплачиваемая всем

Второй уровень

Пенсия, софинансируемая государством и работодателями на основе страховых взносов

Третий уровень

Добровольная, фактически инвестиционная пенсия

 

Привет, Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн профпереподготовка «Бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Научитесь всему новому, чтобы не допускать ошибок. Обучение онлайн 2 месяца, поток стартует 1 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить