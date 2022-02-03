Хотят реформировать пенсионную систему и вернуть индексацию работающим пенсионерам

Скоро в Думу внесут законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. Этот проект – часть пенсионной реформы, рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Реформа разработана институтом экономики роста имени Столыпина, набсовет которого возглавляет Титов.
Пенсионный возраст хотят заморозить на уровне этого года (+1,5 года к старому возрасту). Об этом мы писали тут.
Планируют ввести трехуровневую пенсионную систему.
Уровень
Вид пенсии
Первый уровень
Базовая пенсия, выплачиваемая всем
Второй уровень
Пенсия, софинансируемая государством и работодателями на основе страховых взносов
Третий уровень
Добровольная, фактически инвестиционная пенсия
Привет, Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн профпереподготовка «Бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Научитесь всему новому, чтобы не допускать ошибок. Обучение онлайн 2 месяца, поток стартует 1 марта.