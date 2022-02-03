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НДС для онлайн-кинотеатров и интернет-рекламы хотят снизить

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Рубрика НДС
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Бизнес просит сократить налоговую нагрузку на онлайн-кинотеатры, сервисы подписок и рынок интернет-рекламы. РССП направил предложение о льготной ставке НДС в Центробанк, Госдуму и Совет Федерации.

На сколько именно следует снизить НДС, в докладе РССП не говорится.

Эта мера направлена на снижение цен на электронные услуги и увеличение их потребления, пишут «Известия».

Выпадающие доходы бюджета из-за снижения НДС компенсируются как за счет расширения налогооблагаемой базы, так и за счет налоговых поступлений от подрядчиков онлайн-кинотеатров, говорится в докладе.

Добавим, что еще в 2019 году хотели вообще освободить онлайн-кинотеатры от НДС. Проработать этот вопрос поручал Дмитрий Медведев, когда он был премьер-министром. Но в итоге поправки в НК так и не внесли.

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