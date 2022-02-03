Как реагировать на письмо от налоговиков, которое вроде как повестка, но при этом уведомление? Мы тоже не знаем

Налоговики смешали в одном документе кучу всего. Там и уведомление, и повестка, и дача показаний, и предоставление достоверных сведений. И ведь не погнушались такое налогоплательщику прислать.

Рассказал налоговый консультант Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ».

«Когда вижу такие бумажки — всегда вспоминаю мультик «Простоквашино». И песню: «я его слепила из того, что было...».

В одно письмо инспекторы напихали все подряд: «уведомление о вызове для дачи пояснений», «уведомление о представлении достоверных сведений», повестку. И со сроками у них путаница — то 30 дней, то 3 дня.

И правда, как тут понимать, что это? Уведомление о вызове, повестка, еще что-то? Или это на выбор налогоплательщика?