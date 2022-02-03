Как работать с госзакупками в 2022 году? На «Клерке» стартовал курс повышения квалификации

Госзакупки для некоторых компаний — это стабильный способ заработать. Бюджетным организациям всегда что-то нужно, да и платят они всегда. А что делать бухгалтеру, если работу с тендерами традиционно возложили на него?

Центр обучения «Клерка» предлагает пройти курс повышения квалификации «Госзакупки в 2022 году: практикум для бухгалтера и предпринимателя». Обучение онлайн, но при этом не в записи, а с живым общением с преподавателем. А по итогам даем удостоверение, которое будет числиться в реестре Рособрнадзора. Начало с 28 февраля.

Этот экспресс-курс рассчитан на практическое погружение в вопросы госзакупок. Эксперт Екатерина Фатхутдинова разложит все полочкам. От вопроса, как найти выгодную закупку и стоит ли заходить на сервисы поиска тендеров, до вопроса, как на всем этом заработать.

узнаете, кому не стоит даже пробовать участвовать в тендерах и как исправить эту ситуацию;

научитесь готовить пакет документов.

И наконец, сможете избежать типичных ошибок начинающих участников.

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