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Как работать с госзакупками в 2022 году? На «Клерке» стартовал курс повышения квалификации

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Рубрика Госзакупки
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Госзакупки для некоторых компаний — это стабильный способ заработать. Бюджетным организациям всегда что-то нужно, да и платят они всегда. А что делать бухгалтеру, если работу с тендерами традиционно возложили на него?

Центр обучения «Клерка» предлагает пройти курс повышения квалификации «Госзакупки в 2022 году: практикум для бухгалтера и предпринимателя». Обучение онлайн, но при этом не в записи, а с живым общением с преподавателем. А по итогам даем удостоверение, которое будет числиться в реестре Рособрнадзора. Начало с 28 февраля.

Этот экспресс-курс рассчитан на практическое погружение в вопросы госзакупок. Эксперт Екатерина Фатхутдинова разложит все полочкам. От вопроса, как найти выгодную закупку и стоит ли заходить на сервисы поиска тендеров, до вопроса, как на всем этом заработать.

  • узнаете, кому не стоит даже пробовать участвовать в тендерах и как исправить эту ситуацию;
  • научитесь готовить пакет документов.

И наконец, сможете избежать типичных ошибок начинающих участников.

Записывайтесь сейчас, количество мест ограничено.

Гость, прокачайся в профессии!

Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.

При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».

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