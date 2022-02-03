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Бизнесмен науклонялся от налогов на 75 миллионов. Теперь сидит под следствием

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Рубрика Экономические преступления
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В Орске бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более 75 миллионов рублей.

Его задержали сотрудники экономической безопасности, вменяют ч. 2 статьи 198 УК.

Как считает следствие, он вносил в налоговые декларации недостоверные данные. Сейчас он под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет.

По материалам сайта областного УМВД.

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