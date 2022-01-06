Налоговики начали массовую зачистку рынка недвижимости. Продавцам грозит уголовка

Налоговики совместно с ОБЭП сверяют цены в договорах купли-продажи и в объявлениях о продаже жилья. Если цена занижена (с целью не платить НДФЛ) — грозят ст. 198 УК. Вызывают на беседу всех, продавцов, покупателей и риэлторов.

Об этом рассказал Руслан Сухий, девелопер и эксперт по недвижимости.

По его словам, государство активно взялось за обеление рынка недвижимости и намерено сполна собирать там налоги. Налоговики совместно с полицией поднимают архивы объявлений на сайтах купли-продажи недвижимости и сверяют цены с договорами, зарегистрированными в Росреестре.

Даже если объявление было удалено, специалисты его все равно могут найти и проверить.

Если расхождение в цене существенное, на беседу вызывают всех участников сделки — и продавца, и покупателя и даже брокера или риэлтора. И грозят им уголовкой по ст. 198 УК.

По данной статье ответственность наступает с крупного и особо крупного размера — 2,7 млн руб. за два года и 13 млн за три года подряд. Но не все это знают, да и без заведения дела крови на допросе могут попортить изрядно. Тем более, что при неуплате налогов уголовка — это скорее инструмент давления, чтобы заплатил быстрее.

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