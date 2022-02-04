Компаниям надо свериться с налоговиками по транспортному и земельному налогам

Во втором квартале 2022 года налоговики проведут массовый расчет транспортного и земельного налогов организаций за 2021 года. До этого времени юрлицам желательно свериться с ИФНС, чтобы потом не было сюрпризов.

Компании могут выяснить, совпадают ли их данные о своем транспорте и земельных участках с теми данными, которые есть у ИФНС.

Организация вправе получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, которые ей принадлежали в 2021 году.

Если, по мнению компании, сведения ЕГРН надо актуализировать, налоговая направит межведомственный запрос в ГИБДД, Росреестр и т.д. О результатах налогоплательщика проинформируют.

Кроме того, с 2023 года налоговики сами начнут начислять налог на имущество организаций (по кадастровой стоимости) за 2022 год.

ФНС советует компаниям в этом году сверить сведения по объектам недвижимости. Если данные налоговиков не совпадают с вашими, надо их уведомить об этом.