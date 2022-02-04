Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В «Моем налоге» заработает сервис платежей для самозанятых

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Самозанятые
Версия для печати

Налоговики планируют запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из «Моего налога». Новые функции заработают уже в феврале.

Система будет работать так. Самозанятый выбирает в приложении платежный сервис. Далее будет выставлен счет для покупателей и отправлен на почту или в любой мессенджер, где клиент, оплатив все, получает электронный чек.

Сейчас, чтобы организовать прием платежей от клиентов, самозанятым нужно подключаться к одному из платежных сервисов. В частности, фрилансеры используют ЮKassa (платежный сервис ЮMoney). За год оборот по нему вырос в 4 раза, а количество оплаченных заказов — в 3,5 раза.

Эксперты отмечают, что появление собственного платежного сервиса внутри приложения «Мой налог» позволит сделать перечисления более прозрачными и снизить случаи сокрытия дохода.

Пока неизвестно, какая будет комиссия в новом сервисе, пишут «Известия». Эксперты полагают, что она должна быть ниже, чем у конкурентов, а уровень защищенности платежей — не хуже.

Тогда и другие сервисы начнут снижать свои комиссии, чтобы оставаться конкурентоспособными. Сейчас комиссии доходят до 5 % от суммы транзакции.

Гость, прокачайся в профессии!
Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.

При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».

Подборка полезных мероприятий

Разместить