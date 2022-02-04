В «Моем налоге» заработает сервис платежей для самозанятых

Налоговики планируют запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из «Моего налога». Новые функции заработают уже в феврале.
Система будет работать так. Самозанятый выбирает в приложении платежный сервис. Далее будет выставлен счет для покупателей и отправлен на почту или в любой мессенджер, где клиент, оплатив все, получает электронный чек.
Сейчас, чтобы организовать прием платежей от клиентов, самозанятым нужно подключаться к одному из платежных сервисов. В частности, фрилансеры используют ЮKassa (платежный сервис ЮMoney). За год оборот по нему вырос в 4 раза, а количество оплаченных заказов — в 3,5 раза.
Эксперты отмечают, что появление собственного платежного сервиса внутри приложения «Мой налог» позволит сделать перечисления более прозрачными и снизить случаи сокрытия дохода.Пока неизвестно, какая будет комиссия в новом сервисе, пишут «Известия». Эксперты полагают, что она должна быть ниже, чем у конкурентов, а уровень защищенности платежей — не хуже.
Тогда и другие сервисы начнут снижать свои комиссии, чтобы оставаться конкурентоспособными. Сейчас комиссии доходят до 5 % от суммы транзакции.
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