В «Моем налоге» заработает сервис платежей для самозанятых

Налоговики планируют запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из «Моего налога». Новые функции заработают уже в феврале.

Система будет работать так. Самозанятый выбирает в приложении платежный сервис. Далее будет выставлен счет для покупателей и отправлен на почту или в любой мессенджер, где клиент, оплатив все, получает электронный чек.

Сейчас, чтобы организовать прием платежей от клиентов, самозанятым нужно подключаться к одному из платежных сервисов. В частности, фрилансеры используют ЮKassa (платежный сервис ЮMoney). За год оборот по нему вырос в 4 раза, а количество оплаченных заказов — в 3,5 раза.

Эксперты отмечают, что появление собственного платежного сервиса внутри приложения «Мой налог» позволит сделать перечисления более прозрачными и снизить случаи сокрытия дохода.

Пока неизвестно, какая будет комиссия в новом сервисе, пишут «Известия» . Эксперты полагают, что она должна быть ниже, чем у конкурентов, а уровень защищенности платежей — не хуже.

Тогда и другие сервисы начнут снижать свои комиссии, чтобы оставаться конкурентоспособными. Сейчас комиссии доходят до 5 % от суммы транзакции.