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Путин против уголовки на бизнес, если долги по налогам уже уплачены

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Рубрика УК РФ
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Путин предложил не возбуждать уголовное дело за неуплату налогов, если бизнесмен уже погасил недоимку.

Об этом он рассказал на встрече с «Деловой Россией».

Екатерина Авдеева, эксперт по уголовно-правовой политике, предложила изменить положения УПК, по которым бы можно было отказывать от возбуждения уголовного дела при полном погашении выставленной налоговиками недоимки.

«Я согласен с тем, что вы сказали... Если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного, может быть, действительно нарушителя и трудового коллектива», — сказал на это Путин.

Вообще, в ст. 199 УК есть примечание — если бизнесмен впервые нарушил и все погасил, от уголовной ответственности его освободят. Возможно, хотят сделать так, что уголовное дело вообще не будут заводить (если все оплатил) — меньше работы операм.

По материалам «РБК».

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