Путин против уголовки на бизнес, если долги по налогам уже уплачены

Путин предложил не возбуждать уголовное дело за неуплату налогов, если бизнесмен уже погасил недоимку.
Об этом он рассказал на встрече с «Деловой Россией».
Екатерина Авдеева, эксперт по уголовно-правовой политике, предложила изменить положения УПК, по которым бы можно было отказывать от возбуждения уголовного дела при полном погашении выставленной налоговиками недоимки.
«Я согласен с тем, что вы сказали... Если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного, может быть, действительно нарушителя и трудового коллектива», — сказал на это Путин.Вообще, в ст. 199 УК есть примечание — если бизнесмен впервые нарушил и все погасил, от уголовной ответственности его освободят. Возможно, хотят сделать так, что уголовное дело вообще не будут заводить (если все оплатил) — меньше работы операм.
По материалам «РБК».
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