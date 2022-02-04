Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Россияне добровольно идут на зарплатное рабство

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Зарплата
Версия для печати

Несмотря на нормы ТК, запрещающие так называемое зарплатное рабство, большинство россиян (60 %) по-прежнему получают зарплату в тот банк, который выбрал работодатель.

При этом люди знают, что у них есть право выбора, но 80 % опрошенных не хотели бы ничего менять, пишет РБК.

Причины, по которым работники не хотят менять зарплатный банк:

  • запрет на смену от работодателя — 45,9 %;
  • нежелание заниматься процедурой смены банка — 26,5 %;
  • непонимание, что именно надо сделать для смены банка — 19,6 %;
  • сложность смены банка — 12,8 %;
  • отсутствие в городе отделений или банкоматов других банков — 12,8 %;
  • наличие кредита или ипотеки в текущем банке — 10,1 %.
По данным ассоциации «Финтех», работодатели использубт такие способы выплаты зарплаты:

  • безналом платежками через банк — 30 %;
  • наличными — 21 %;
  • через систему быстрых платежей — 20 %.
Гость, прокачайся в профессии!
Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.

При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».

Подборка полезных мероприятий

Разместить