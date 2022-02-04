Россияне добровольно идут на зарплатное рабство

Несмотря на нормы ТК, запрещающие так называемое зарплатное рабство, большинство россиян (60 %) по-прежнему получают зарплату в тот банк, который выбрал работодатель.
При этом люди знают, что у них есть право выбора, но 80 % опрошенных не хотели бы ничего менять, пишет РБК.
Причины, по которым работники не хотят менять зарплатный банк:По данным ассоциации «Финтех», работодатели использубт такие способы выплаты зарплаты:
- запрет на смену от работодателя — 45,9 %;
- нежелание заниматься процедурой смены банка — 26,5 %;
- непонимание, что именно надо сделать для смены банка — 19,6 %;
- сложность смены банка — 12,8 %;
- отсутствие в городе отделений или банкоматов других банков — 12,8 %;
- наличие кредита или ипотеки в текущем банке — 10,1 %.
- безналом платежками через банк — 30 %;
- наличными — 21 %;
- через систему быстрых платежей — 20 %.
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