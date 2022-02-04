В кассовом чеке надо указывать понятное название товара

В кассовом чеке должен быть ряд обязательных реквизитов, среди которых — наименование товара, работы, услуги. Из чека должно быть ясно, за что поступили деньги.

При этом закон № 54-ФЗ нет нормы, в которой бы были прописаны конкретные требования к реквизиту чека «Наименование товара (работ, услуг)».

Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, позволяющим идентифицировать товар или услугу.

Длина реквизита не должна превышать 128 символов вместе с пробелами.

Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме № 17-16/193515@ от 29.12.2021.