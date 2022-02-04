😐 Отчет по вакансиям все-таки придется сдавать, иначе оштрафуют на 5 000 рублей

Еще никто не знает толком, как именно сдавать отчет по вакансиям, но компаниям уже пообещали штрафы. Роструд сообщил, что за неразмещение вакансий на портале «Работа в России» предусмотрен штраф по статье 19.7 КоАП.
Работодатели интересуются, будет ли один общий штраф или штраф за каждую неразмещенную вакансию. В сообщении Роструда сказано следующее.
Будут рассматриваться конкретные обстоятельства (несвоевременное размещение/неполное размещение или неразмещение вакансий).
Штраф по статье 19.7 КоАП составляет:Это при том, что до сих пор неясно:
- на граждан — от 100 до 300 рублей;
- на должностных лиц — от 300 до 500 рублей;
- на юрлиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
- все ли должны сдавать отчет о вакансиях;
- о всех ли вакансиях надо отчитываться или только по инвалидам;
- до какого числа сдавать отчет;
- по какой форме сдавать отчет.
Гость, прокачайся в профессии!
Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.
При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».