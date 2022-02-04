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😐 Отчет по вакансиям все-таки придется сдавать, иначе оштрафуют на 5 000 рублей

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Рубрика Трудовые отношения
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Еще никто не знает толком, как именно сдавать отчет по вакансиям, но компаниям уже пообещали штрафы. Роструд сообщил, что за неразмещение вакансий на портале «Работа в России» предусмотрен штраф по статье 19.7 КоАП.

Работодатели интересуются, будет ли один общий штраф или штраф за каждую неразмещенную вакансию. В сообщении Роструда сказано следующее.

Будут рассматриваться конкретные обстоятельства (несвоевременное размещение/неполное размещение или неразмещение вакансий).

Штраф по статье 19.7 КоАП составляет:

  • на граждан — от 100 до 300 рублей;
  • на должностных лиц — от 300 до 500 рублей;
  • на юрлиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Это при том, что до сих пор неясно:

  • все ли должны сдавать отчет о вакансиях;
  • о всех ли вакансиях надо отчитываться или только по инвалидам;
  • до какого числа сдавать отчет;
  • по какой форме сдавать отчет.
Бухгалтеры и кадровики задают такие вопросы Роструду, но ответа на них пока нет. Надеемся, что разъяснения выпустит Минтруд.

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