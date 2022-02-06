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Для ЕГАИС электронную подпись надо записывать на Рутокен ЭЦП 2.0

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Рубрика ЕГАИС
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Порядок получения квалифицированной электронной подписи един и не зависит от того, где она будет применяться. Но вот носители, на который записывают КЭП, бывает разные и не все подходят для работы с ЕГАИС по алкоголю.

Чтобы оформить электронную подпись в ФНС, надо:

  • предъявить оригинал паспорта;
  • предъявить оригинал документа о СНИЛС;
  • сообщить ИНН физлица — заявителя и ИНН организации (для юрлиц).
Для записи КЭП необходимо иметь с собой сертифицированный ключевой носитель информации — токен (сертифицированный ФСТЭК или ФСБ России).

При этом для ЕГАИС по алкоголю есть требование для типа носителей ключевой информации — Рутокен ЭЦП 2.0.

Если для получения подписи вы принесли в ИФНС другой тип ключевого носителя, то ЕГАИС не сможет взаимодействовать с такой КЭП.

При оформлении КЭП надо сразу сказать, что подпись нужна вам для использования в ЕГАИС.

Такие разъяснения дает УФНС по Севастополю.

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