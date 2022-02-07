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Установка чужих программ не идет в льготные доходы IT-компаний

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Рубрика Страховые взносы
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Доходы по установке и обслуживанию программ учитываются в составе льготных доходов IT-компании, только если она сама эти программы создала или модифицировала.

IT-компании платят взносы по пониженному тарифу (7,6 %). Но есть условия, одно из которых — доля льготных доходов не менее 90 %.

У бизнеса много вопросов вызывает состав этих доходов: что включается в них, а что нет.

Недавно вышло очередное разъясняющее письмо Минфина № 013-15-07/4849 от 25.01.2022.

Ведомство пояснило, что установка и обслуживание чужих программ в доле льготных доходов не учитывается.

Но если компания модифицирует или адаптирует чужие программы — это льготный доход.

Установка чужих модифицированных программ — тоже льготный доход.

Но при этом должен быть отдельный договор, в котором прописана модификация.

Этот документ доведен до сведения письмом ФНС 02.02.2022 № БС-4-11/1136@.

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