Установка чужих программ не идет в льготные доходы IT-компаний

Доходы по установке и обслуживанию программ учитываются в составе льготных доходов IT-компании, только если она сама эти программы создала или модифицировала.
IT-компании платят взносы по пониженному тарифу (7,6 %). Но есть условия, одно из которых — доля льготных доходов не менее 90 %.
У бизнеса много вопросов вызывает состав этих доходов: что включается в них, а что нет.
Недавно вышло очередное разъясняющее письмо Минфина № 013-15-07/4849 от 25.01.2022.
Ведомство пояснило, что установка и обслуживание чужих программ в доле льготных доходов не учитывается.
Но если компания модифицирует или адаптирует чужие программы — это льготный доход.Но при этом должен быть отдельный договор, в котором прописана модификация.
Установка чужих модифицированных программ — тоже льготный доход.
Этот документ доведен до сведения письмом ФНС 02.02.2022 № БС-4-11/1136@.
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